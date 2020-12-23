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Malatya’da onlarca şişe kaçak içki ele geçirildi
Malatya’da 179 şişe bandrolsüz gümrük kaçağı rakı ele geçirildi.
Asayiş 23.12.2020, 17:20
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Malatya’da 179 şişe bandrolsüz gümrük kaçağı rakı ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce bir istihbari çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda, bir şahsın gümrük kaçağı şişelenmiş rakı satışı yaptığı bilgileri elde edildi. Şahıs takibe alınırken, aracında ve deposunda yapılan aramada 179 adet 70’lik tabir edilen bandrolsüz gümrük kaçağı rakı ele geçirildi.Şüpheli şahsa "5607 SKM" suçundan yasal işlem yapıldı.
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