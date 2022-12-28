Malatya’da korkutan yangın: 6 kişi tahliye edildi

Malatya’da bir apartmanda çıkan yangında 6 kişi itfaiye ekipleri tarafından tahliye edilirken, 1 kişi ise dumandan etkilendi.

Olay, 09.45 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Aslanbey Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yangının çıktığı dairede bulunan 6 kişi tahliye edildi. Ekipler tarafından söndürülerek kontrol altına alınan yangında dumandan etkilenen O.K. tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, ikamette maddi hasar oluştu.

Yangınla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.