Malatya’da korkutan deprem

Malatya’da merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre saat 19.06’da merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremi hisseden bazı vatandaşlar evlerinden çıkarak sokaklara indi. 4.3 büyüklüğündeki deprem öncesi ve sonrası Battalgazi ilçesinde 2 büyüklüğünde birçok artçı depremde meydana geldi.