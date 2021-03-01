Malatya’da kısıtlamayı ihlal eden 70 kişiye ceza

Malatya’da polis sorumluluk alanında sokağa çıkma kısıtlaması olan saatlerde dışarı çıkan 70 kişiye ceza uygulandı.

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında son 24 saatte polisin yaptığı denetimlerde, kısıtlamayı ihlal eden 70 kişiye toplam 63 bin TL ceza yazıldı.

Covid-19 denetimleri sürüyor

Öte yandan, yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında da denetimler devam ediyor. Polis sorumluluk alanında son 24 saatte yapılan denetimlerde, korona virüs hastası olup evde izole olması gerekirken dışarı çıkan ve yurda yerleştirilenlerin sayısının 2 olduğu kaydedildi.