Malatya’da kırmızı ışık ihlali kaza getirdi: 1’i ağır 5 yaralı

Malatya’da kırmızı ışık ihlali yapan servis otobüsü kazaya neden oldu. Feci kazada 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, Malatya-Ankara karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, Ankara istikametinden gelen Volkan P. yönetimindeki 44 FK 772 plakalı servis otobüsü kırmızı ışık ihlali yapınca Abdulkadir S. idaresindeki 44 ACT 895 plakalı minibüs ile Mehmet Ö. yönetimindeki 44 AJ 620 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Abdulkadir S., Volkan P., Taner K., Dilek Ç. ve Gültekin A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan beli kırılan Abdulkadir S.’nin sağlık durumun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.