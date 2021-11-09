Malatya’da kasten yaralama olayının şüphelisi uyuşturucu ile yakalandı

Malatya’da bir kişiyi silahla yaraladıktan sonra kaçan şüpheli, üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ile yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, 31 Ekim Pazar günü Yeşilyurt ilçesine bağlı Hıroğlu Mahallesi eski Değirmen mevkiinde bir kişiyi silahla yaralayan şüphelinin olay sonrası kaçarak bölgeden uzaklaştığı bilgisi üzerine çalışma başlatan ekipler olayın şüphelisi olarak tespit edilen şahsın aynı zamanda üç ayrı suçtan arandığını, 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu belirledi. Şahsın yakalanması için çalışmalarını aralıksız sürdüren Yeşilyurt Suç Önleme Soruşturma Büro ekipleri şüpheliyi olaydan 9 gün sonra yaşanan kovalamaca sonrasında yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın yapılan üst aramasında 1 adet tabanca ve şarjöre basılı vaziyette 6 adet fişek ile 0.42 gram uyuşturucu madde elde geçirildi.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.