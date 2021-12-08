Malatya’da karşı şeride geçen tır 2 araca çarptı. Feci kazada 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza, 14.30 sularında Doğanşehir ilçesi Sürgü - Erkenek Mahalleleri arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Adıyaman istikametine seyir halinde olan Mehmet Altaş idaresindeki 31 PN 588 plakalı Mercedes marka tır yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Ali Şanaldı idaresindeki 44 J 7756 plakalı Ford marka yolcu minibüsü ile Turan Subaşı idaresindeki 34 AJN 609 plakalı Mercedes marka otomobile çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Turan Subaşı, minibüste yolcu olarak bulunan Savaş Arpacı ile Hacer Kaynacı yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Doğanşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.