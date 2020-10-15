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Malatya’da işçi servisi şarampole yuvarlandı: 12 yaralı
MALATYA’DA SABAH SAATLERİNDE BİR İŞÇİ SERVİSİNİN ŞARAMPOLE YUVARLANMASI SONUCU YAŞANAN KAZADA 12 İŞÇİ YARALANDI.
Asayiş 15.10.2020, 10:17
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Malatya’da sabah saatlerinde bir işçi servisinin şarampole yuvarlanması sonucu yaşanan kazada 12 işçi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Battalgazi ilçesine bağlı Hatunsuyu mahallesinde sabah 07.30 sıralarında Mehmet Hanifi K. idaresindeki 44 S 0620 plakalı Isuzu marka servis aracı dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeni ile yol kenarına devrildi.
Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken, kazada yaralanan 12 işçi Turgut Özal Tıp Merkezi ile Turgut Özal Üniversitesi Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmazken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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