Malatya’da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 12 yaralı

Malatya’da işçi servisi ile otomobil çarpıştı. Feci kazada 12 kişi yaralandı.

Kaza, 22.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Koşu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yüce caddesi üzerinde seyir halinde olan K .Y. idaresindeki 44 S 1181 plakalı Isuzu marka servis otobüsü ile R. Ö. yönetimindeki 44 BT 717 plakalı Volkswagen marka otomobil kavşak içerisinde çarpıştı. Kazada araçlarda yolcu olarak bulunan, Y.P., M.P., Y.P., S.P., Y.P., A.Ç., A.K., R.D., K.T., H.A., M.D. ile C.Ç. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ile sağlık ekibi sevk edilirken, yaralılar kentteki çeşitli hastaneler kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.