Malatya’da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı

Malatya’da işçi servisi ile otomobil çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 10 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, saat 22.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Koşu Mahallesi’nde işçi servisi ile otomobil çarpıştı. İlk belirmelere göre kazada 10 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.