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Malatya’da İş yeri kurşunlamaya tutuklama

MALATYA'DA İŞ YERİ KURŞUNLAMAYA TUTUKLAMA

Asayiş 24.10.2020, 02:52
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Malatya’da İş yeri kurşunlamaya tutuklama

Malatya’da tüfekle iş yeri kurşunlama olayının şüphelisi polis tarafından yakalandı. Mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, 22 Ekim Perşembe günü Zaviye Mahallesi Hasanbey Caddesi üzerinde bir işyerine tüfekle ateş açıldı. Açılan ateş sonucunda iş yeri isabet alırken, olayın şüphelisi kaçarak uzaklaştı.

Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler olayın şüphelisini belirlerken, T.K. ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra mahkemeye sevk edilen T.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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