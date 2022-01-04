Malatya’da inşaatta düşen bir kişi yaralandı

Malatya’da inşaat halindeki bir binadan düşen şahıs yaralandı.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Cevherizade Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Özden Sokak üzerinde bulunan bir inşaatta bir kişinin düştüğünü gören çevredekiler durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, üç metre yükseklikten beton zemine çakılan kişiye ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı şahıs yapılan müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.