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Malatya’da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Malatya’da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Asayiş 25.04.2022, 19:21
Malatya’da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kaza, Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M .K. idaresindeki 44 KL 060 plakalı Volkswagen marka otomobil ile M.B. yönetimindeki 06 YA 5653 plakalı araç Göçer Sokak’ta çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüleri ile T.B., B.K. ve K.Ö. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine çağrılan ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.