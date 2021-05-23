Malatya’da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Malatya’da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Malatya-Adıyaman karayolu Doğanşehir ilçesi Kınık yol ayrımında meydana geldi. İbrahim Ürkmez’in kullandığı 44 HS 188 plakalı Fiat marka otomobil ile Hasan Orman’ın kullandığı plakası öğrenilemeyen Renault marka otomobil çarpıştı. Kazada her iki otomobilin sürücüsü ile araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. Hafif yaralanan 4 kişi ambulansla Doğanşehir Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.