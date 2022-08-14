banner528

banner549

banner547

Son Dakika
İşyeri hekimlerine müjde
İşyeri hekimlerine müjde
Sıcak hava pazarın ateşini düşürdü
Sıcak hava pazarın ateşini düşürdü
Obez kedi tam 8,5 kilo ağırlığında
Obez kedi tam 8,5 kilo ağırlığında
Bayrağımızı yakmaya çalışan şahıs yakalandı
Bayrağımızı yakmaya çalışan şahıs yakalandı

Malatya’da iki otomobil çarpıştı: 12 yaralı

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 5’i çocuk 12 kişi yaralandı.

Asayiş 14.08.2022, 13:00
Malatya’da iki otomobil çarpıştı: 12 yaralı

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 5’i çocuk 12 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sularında Malatya-Kayseri karayolu Akçadağ ilçesi Kağıt Fabrikası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malatya istikametine seyir halinde olan Y. K. (41) idaresindeki 38 AEV 874 plakalı Fiat marka otomobil, karşı yönden gelen M.S.K. (50) yönetimindeki 02 DZ 509 plakalı Tofaş marka otomobille çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüleri ile G.K. (8), M.Y.K. ( 6), H.N.K. (4), Y.K. (41), B.K. (44), H.K. (43), Ö.K. (23), M.N. (21), Y.K. (11) ve E.E.K. (7) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu