Malatya’da iki ayrı kazada 5 kişi yaralandı

Malatya’da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Doğanşehir ilçesi Yeni Mahalle Çakırlar Küme Evleri mevkiinde meydana gelen kazada M.D. idaresindeki 44 ACU 602 plakalı hafif ticari araçla Ş.T. yönetimindeki 80 GD 715 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan F.K., H.K., B.K. ile F.T. devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yazıhan Fethiye Mahallesi’nde 14.30 sıralarında meydana gelen ikinci kazada ise freni boşalan Ö.G. (28) yönetimindeki 44 ABZ 401 plakalı traktör sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada yan yatan aracın sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Her iki kazayla ilgili inceleme başlatıldı.