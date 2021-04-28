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Malatya’da iki aile arasında su kavgası: 10 yaralı

Malatya’da iki aile arasında su meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülen kavgada 10 kişi yaralandı.

Asayiş 28.04.2021, 23:19
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Malatya’da iki aile arasında su kavgası: 10 yaralı

Malatya’da iki aile arasında su meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülen kavgada 10 kişi yaralandı.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Boran Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden su meselesi yüzünden husumet bulunan iki aile arasında başlayan tartışma kısa sürede taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 10 kişi darbeler sonucu yaralanırken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede iki aile yakınlarının karşılaşması sonrasında kavga tekrar alevlenirken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Tedavisi tamamlanan birkaç kişinin taburcu edildiği olayda, 4 yaralı da kentte çeşitli hastanelere sevk edildi.

Yaralılardan durumu ağır olan bir kişinin ise Turgut Özal Tıp Merkezi’nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
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