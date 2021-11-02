Malatya’da gecenin sessizliğini silah sesleri bozdu

Malatya’da yaklaşık 8 ay önce bir kişinin silahla vurularak öldürüldüğü dernekte yine silah sesleri yükseldi.

Olay, gece 03.00 sularında Battalgazi ilçesine bağlı Büyük Hüseyin Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Uygur sokakta bir iş hanının 2 katında bulunan bir derneğin penceresinden pompalı tüfekle havaya 4 el ateş açıldı. Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, olay yerine kısa sürede intikal eden ekipler sokak içerisinde çevre güvenliği alarak iş hanına girdi. Silah seslerinin yükseldiği dernekte arama yapan ekipler olayın şüphelisi M.C.Ş’yi olayda kullandığı suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

M.C.Ş’nin polis merkezine götürüldüğü olayda sokak içerisinde inceleme yapan ekipler 4 adet tüfek kartuşu buldu.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.