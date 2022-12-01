Malatya’da feci kaza: Komiser yardımcısı öldü, oğlu yaralandı

Malatya’da yolcu otobüsü ile otomobilin karıştığı trafik kazasında bir komiser yardımcısı hayatını kaybetti, oğlu ise yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Malatya-Kayseri karayolu Darende ilçesi Nadir Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edilen bilgilere göre, Darende İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli komiser yardımcısı Ramazan T. (42) idaresindeki 21 KL 633 plakalı Opel marka otomobil ile sürücüsü öğrenilmeyen 65 BJ 316 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü çarpıştı. Kameralara saniye saniye yansıyan kazada savrulan otomobildeki Ramazan T. ile oğlu M.E.T. (4) yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Darende ilçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ramazan T. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza anı ise kameralara yansıdı.

Otobüs sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.