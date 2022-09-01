Malatya’da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Malatya’da kontrolden çıkan otomobil üst geçidin ayağına çarparak takla attı. Feci kaza anne-oğul hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sularında Darende ilçesine bağlı Nadir Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, B.A. (51) idaresindeki 67 AAV 724 plaka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak üst geçidin ayağına çarptı. Aracın hurdaya döndüğü kazada, Gülhan Aslan (39) ile oğlu Muhammed Yusuf Aslan (17) olay yerinde hayatını kaybederken, araç sürücüsü ile R.C.A. (11) yaralandı.

Kazada hayatını kaybeden anne ile oğlunun cenazesi Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, yaralı sürücü Darende Devlet Hastanesi’ne durumu ağır olan R.C.A. ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.