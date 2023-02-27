Malatya’da ekiplerin enkaz alanında akşam karanlığında çalışması havadan görüntülendi

Malatya’da bugün meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde ekiplerin, akşam karanlığında arama kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 12.04’te Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından AFAD Malatya’da meydana gelen depremde 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 110 kişinin yaralandığını belirtirken 29 binanın da yıkıldığını açıkladı. Yıkılan binalardan Malatya merkezde Battalgazi ilçesi Zafer Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi’nde bulunan 7 katlı Çeçen Apartmanında ekiplerin akşam karanlığında çalışması dron ile görüntülendi.