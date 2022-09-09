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Malatya’da dronlu uyuşturucu operasyonu
Malatya’da uyuşturucuya dron ile takip yapılarak, son olarak Jandarma tarafından 4 kilo 107 gram kubar esrar maddesi, 5 bin 507 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Asayiş 09.09.2022, 17:30
Malatya’da uyuşturucuya dron ile takip yapılarak, son olarak Jandarma tarafından 4 kilo 107 gram kubar esrar maddesi, 5 bin 507 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Malatya İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Battalgazi İlçesi Fırıncı Mahallesinde ikamet eden bir şahsın yasadışı kenevir bitkisi ekimi yaptığı ve esrar maddesi elde ederek uyuşturucu madde ticareti yapacağı duyumu alındı. Alınan duyum üzerine şahsın ev ve eklentileri tespit edildi. Adli makamlardan alınan arama kararı ile operasyon başlatıldı. Drone destekli yapılan operasyon neticesinde 4 kilo 107 gram kubar esrar maddesi, 5 bin 507 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Tahkikat sürdürülüyor.
(NA-SD-
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