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Malatya’da dronlu uyuşturucu operasyonu
Malatya’da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen dronlu operasyonda 4 kilo 107 gram kubar esrar ve 5 bin 507 kök kenevir ele geçirildi.
Asayiş 09.09.2022, 17:33
Malatya’da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen dronlu operasyonda 4 kilo 107 gram kubar esrar ve 5 bin 507 kök kenevir ele geçirildi.
Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Battalgazi ilçesi Fırıncı Mahallesi’nde ikamet eden bir şahsın yasa dışı kenevir bitkisi ekimi yaptığı ve esrar maddesi elde ederek uyuşturucu madde ticareti yapacağı bilgisi üzerine şahsın ev ve eklentileri tespit edildi. Adli makamlardan alınan arama kararı ile yapılan dron destekli operasyonda 4 kilo 107 gram kubar esrar maddesi ve 5 bin 507 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
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