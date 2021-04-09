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Malatya’da bir mahalle karantinaya alındı

Malatya’nın Yazıhan ilçesinde bir mahalle, korona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

Asayiş 09.04.2021, 21:10
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Malatya’da bir mahalle karantinaya alındı

Malatya’nın Yazıhan ilçesinde bir mahalle, korona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

Malatya Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yazıhan ilçesi Durucasu Mahallesi’nde Covid-19 vakaları tespit edilmesi nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararıyla 9 Nisan 2021 tarihi saat 21.00’dan itibaren ikinci bir karara kadar 10 gün süre ile karantina kararı alınmıştır" denildi.
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