banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Altın fiyatları DÜŞÜŞTE!
Altın fiyatları DÜŞÜŞTE!
Aşı o ülkede ücretsiz olacak
Aşı o ülkede ücretsiz olacak
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Aşı savaşları devam ediyor
Aşı savaşları devam ediyor

Malatya’da binlerce kaçak telefon aksesuarı ele geçirildi

Malatya’da gümrük kaçağı 15 bin 486 adet değişik markalarda cep telefonu aksesuar ve malzemeleri ele geçirildi.

Asayiş 17.11.2020, 02:44
3
Malatya’da binlerce kaçak telefon aksesuarı ele geçirildi

Malatya’da gümrük kaçağı 15 bin 486 adet değişik markalarda cep telefonu aksesuar ve malzemeleri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Güneydoğu illerinden Malatya’ya gümrük kaçağı cep telefonu aksesuarı getirilerek piyasaya sürüleceği bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine çalışma yapan ekipler şüpheli aracı Darende ilçesi’nde durdurdu.

Araçta yapılan aramalarda 15 bin 486 adet değişik markalarda cep telefonu aksesuar ve malzemeleri ele geçirilirken, şüpheli şahsa “5607 SKM" suçundan işlem yapıldı.
Yorumlar (0)
banner417
banner388
10°
açık
banner378