Malatya’da bina çöktü: Enkaz altında yaralılar var

Malatya’da henüz belirleyemeyen nedenden dolayı bir bina çöktü. Enkaz altında çok sayıda yaralı var.

Malatya İnönü Caddesinde bulunan bir bina henüz bilinmeyen nedenden dolayı çöktü. Enkaz altında çok sayıda kişinin kaldığı öğrenilirken, olay yerine çok sayıda İtfaiye, UMKE, Jandarma, 112 sağlık ekibi sevk edildi.