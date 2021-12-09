Malatya’da bıçaklı kavga: 1 ölü

Malatya’da bir parkta çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 20.20 sularında İnönü Caddesi üzerinde bulunan Abdullah Gül Parkı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tevfik Temelli Caddesi girişi park içerisinde 31 yaşındaki Enes A. İle F.M. arasında henüz bilenmeyen bir nedenle arbede yaşandı. İkili arasında çıkan arbede de sol göğüs bölgesine iki bıçak darbesi alan Enes A. ağır yaralanırken, olayın şüphelisi F.M. kaçarak izini kayıp ettirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan genç burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Enes A.’nın cenazesi hastanedeki işlemlerin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, ekipler olayın şüphelisi F.M.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.