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Malatya’da balkondan düşen şahıs ağır yaralandı

Malatya’da 61 yaşındaki bir şahıs hava almak için çıktığı evinin balkonundan aşağıya düşerek ağır yaralandı.

Asayiş 30.07.2021, 04:47
Malatya’da balkondan düşen şahıs ağır yaralandı
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Malatya’da 61 yaşındaki bir şahıs hava almak için çıktığı evinin balkonundan aşağıya düşerek ağır yaralandı.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Başharık Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın birinci katında ailesiyle birlikte yaşayan 61 yaşındaki K.G. hava almak için çıktığı balkonda bir anda dengesini kaybederek beton zemine düştü. K.G.’nin balkondan düştüğünü fark eden aile bireylerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Baş kısmında ağır bir şekilde yaralanan şahıs yapılan ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

K.G.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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