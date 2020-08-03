Malatya’da balkondan düşen genç kız hayatını kaybetti
MALATYA'DA 3'ÜNCÜ KATTAKİ EVLERİNİN BALKONUNDAN DÜŞEN GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ.
Malatya’da 3’üncü kattaki evlerinin balkonundan düşen genç kız hayatını kaybetti.
Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Aslanbey Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Çakmak Sokak’ta bulunan bir apartmanın 3’üncü katında ailesiyle birlikte yaşayan 18 yaşındaki S.B., henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı evlerinin balkonundan beton zemine düştü. Durumun fark edilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler yaptığı kontrolde S.B.’nin hayatını kaybettiğini belirlerken, polis olayın gerçekleştiği evde inceleme yaptı.
İlk belirlemelere göre, polis ekiplerinin intihar olarak değerlendirdiği olayda S.B.’nin cenazesi cumhuriyet savcısının ve polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
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