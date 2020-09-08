Malatya’da artçı sarsıntılar sürüyor

Malatya’nın Pütürge ilçesi merkezli 4.6 şiddetindeki depremden sonra artçı sarsıntılar devam ediyor.

AFAD verilerine göre saat 15.59’da yine Malatya’nın Pütürge ilçesi merkezli 4.2 şiddetinde deprem meydana geldi. Saat 14,02’de 3.00 ve saat 15.23’te 2.2 şiddetindeki depremler ile Malatya sallandı.

Bugün saat 13.44’de meydana gelen Pütürge merkezli 4.6 şiddetindeki deprem özellikle apartmanların yüksek katlarında daha fazla hissedilmişti.