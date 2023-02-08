Malatya’da arama kurtarma köpekleri devrede

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Malatya’da arama kurtarma köpekleri devreye sokuldu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Malatya’da arama kurtarma çalışmaları kesintisiz sürüyor. Çok sayıda binanın yıkıldığı kent adeta enkaza dönerken, çalışmalar da arama kurtarma köpekleri devreye sokuldu. Bir çok yıkılan binada köpeklerle arama kurtarma çalışmalarının yapıldığı kentte ölü sayısı ise giderek artıyor.