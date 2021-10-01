Malatya’da ambulans ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Malatya’da ambulans ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Yeşilyurt İlçesine bağlı Tecde Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.B. yönetimindeki 44 BN 553 plakalı ambulans ile Y.Y. idaresindeki 44 DT 484 plakalı otomobil İsmet Paşa Caddesi üzerinde çarpıştı. Kazada, araç sürücüleri ile birlikte 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.