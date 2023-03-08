Malatya’da ağır hasarlı 5 katlı bina çöktü

Malatya’da Kahramanmaraşlı depremlerde ağır hasar alan 5 katlı Menekşe Apartmanı kendiliğinden çöktü.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Zapcıoğlu Caddesi Divan Efendi Sokak üzerinde bulunan 5 katlı Menekşe Apartmanı saat 16.00 sıralarında kendiliğinde çöktü. Bölgede çalışma yapan polis ekiplerinin gözleri önünde çöken bina sonrası ortalığı toz bulutu kaplarken, enkaz altında birilerinin kalma ihtimaline karşın olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden AFAD, UMKE, İtfaiye ekipleri çöken binanın enkazında çalışma yaparken, Vali Hulusi Şahin bölgeye gelerek çalışmaları yerinde takip etti. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Şahin, vatandaşlara hasarlı binalara girmemeleri konusunda bir kez daha uyarıda bulunurken, yaklaşık iki saat süren arama kurtarma çalışmaları herhangi bir canlı izine rastlanmayınca sonlandırıldı.