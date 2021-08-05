Malatya’da 980 kök Hint keneviri ele geçirildi

Malatya’da, 980 kök Hint keneviri ve bin 200 gram kubar esrar ele geçirildi.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ve Battalgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmaları neticesinde Battalgazi ilçesi Hatunsuyu Mahallesi’nde bir şahsın bahçesinde yasadışı Hint keneviri ekimi yapıldığı bilgisine ulaştı. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden şahsın bahçesinde yapılan arama sonucunda 980 kök Hint keneviri ve bin 200 gram kubar esrar ele geçirildi.

Konuyla ilgili bir şahıs yakalanarak hakkında adli işlemlere başlanıldı.