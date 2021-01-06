Malatya’da 59 korona virüs hastası yurtta izole ediliyor

Malatya’da, yeni tip korona virüs (Covid-19) hastası olan ve dışarı çıkan 59 kişi yurtta izole ediliyor. Korona denetimlerinde maske ve diğer kurallara uymayanlara da ceza kesiliyor.

Malatya’da polis tarafından korona virüs denetimleri sürdürülüyor. Pandemi nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında dışarı çıkan 15 kişiye 13 bin 500 TL ceza uygulandı. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan 8 saatte yapılan denetimlerde ayrıca 1 iş yeri ve 11 toplu taşıma aracına kurallara uymadıkları gerekçesiyle ceza kesildi. Maske takmayan 1 kişi ile sigara yasağına uymayan 1 kişiye de ceza uygulandı. Yeni tip korona virüs olup da dışarı çıkan 59 kişi de yurtta barınıyor. Polis izolasyon kurallarına uymayanları yurda yönlendiriyor.

Polis tarafından toplu taşıma araçlarında yapılan denetimlerde, yolculara korona virüs kurallarını içeren broşürler de dağıtılıyor.