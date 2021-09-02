Malatya’da 50 kişiye kumar baskını

Malatya’da iki ayrı yerde kumar oynayan toplam 50 kişiye polis tarafından para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Saray Mahallesi’nde faaliyet gösteren isimsiz ve ruhsatsız işyerinde kumar oynayan 14 şahsa 5326 SKM/34. maddesine istinaden idari para cezası uygulandı. Kumar parası olan 200 TL geçici olarak muhafaza altına alındı. İşletmeci şahıs hakkında Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlamak suçundan adli işlem yapıldı.

Yine polis tarafından, Halfettin Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir işyerinde tombala oynayan 36 şahsa 5326 SKM/34. maddesine istinaden idari para cezası uygulandı. Kumar paraları geçici olarak muhafaza altına alındı. İşletmeci şahıs hakkında Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlamak suçundan adli işlem yapıldı.