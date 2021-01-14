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Malatya’da 481 litre kaçak içki ele geçirildi
Malatya’da jandarma ekipleri bir eve yaptığı operasyonda 481 litre kaçak içki ele geçirdi.
Asayiş 14.01.2021, 12:07
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Malatya’da jandarma ekipleri bir eve yaptığı operasyonda 481 litre kaçak içki ele geçirdi.Edinilen bilgiye göre, Malatya’nın Arapgir ilçesi Alıçlı Mahallesi’nde kaçak içki üretimi yapıldığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri ile Arapgir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 2 şüpheli şahsın evine operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan aramalarda satışa hazır 498 litre kaçak şarap ile 5 adet çeşitli medeniyetlere ait sikke, 3 adet tarihi eser niteliği taşıyan obje ve 2 adet metal dedektör de ele geçirildi. Şüphelilere ait 1 adet mavzer silahına ait yedek namlu, 678 adet mavzer mermisi ve 248 adet 9 mm çapında tabanca fişeği de ele geçirilirken, gözaltına alınan iki şüpheli sorgularının ardından adliyeye sevk edilecek.
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