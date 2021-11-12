Malatya’da 4.7 büyüklüğünde deprem

Malatya’nın Pütürge ilçesinde yaşanan 4,7 büyüklüğündeki deprem kısa süreli paniğe yol açtı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından açıklanan bilgilere göre merkez üssü Malatya’nı Pütürge ilçesinde saat 12.19’da 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Malatya merkez ve yakın ilçelerde de hissedilirken, şuana kadar bir hasar ihbarı güvenlik güçlerine ulaşmadı. Deprem ile birlikte çok sayıda vatandaş da evlerinden çıkarak sokaklara çıktı.