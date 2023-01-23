Malatya’da 40 kilo skunk ele geçirildi

Malatya’da durdurulan bir kamyonda yapılan aramalarda 70 paket halinde 40 kilogram skunk esrar maddesi ele geçirildi.

Malatya Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kale ilçesindeki uygulama noktasında durdurulan bir kamyonda arama yapıldı. Aramalarda narkotik arama köpeğinin tepki verdiği kamyonda yüklü olarak bulunan kulübenin dış cephe içerisine gizlenmiş vaziyette 70 paket halinde 40 Kilo Skunk maddesi ele geçirildi.

Esrarın hammaddesi olan Hint kenevirinin laboratuvar ortamında diğer uyuşturucu maddelerle hibritleştirilerek elde edilen ve esrardan 20 kat daha fazla bağımlılık yapıcı özelliği olan Skunk uyuşturucu maddesinin beyin üzerinde de çok şiddetli etkilere sahip olduğu biliniyor. Bir çok hastalığa yol açtığı gibi ölüme de neden olabilen Skunk maddesinin ele geçirildiği kamyon sürücüsü gözaltına alınırken, olayla bağlantılı olduğu tespit edilen bir şahıs da Elazığ’da gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden kamyon sürücüsüne adli kontrol ile serbest bırakılırken, diğer şüpheli ise tutuklanarak cezaevine konuldu.