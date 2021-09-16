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Malatya’da 22 yaşındaki genç kız evin çatısında ölü bulundu

Malatya’nın Yazıhan ilçesinde 22 yaşındaki genç kız ailesiyle yaşadığı evin çatısında ölü bulundu.

Asayiş 16.09.2021, 19:34
Malatya’da 22 yaşındaki genç kız evin çatısında ölü bulundu

Malatya’nın Yazıhan ilçesinde 22 yaşındaki genç kız ailesiyle yaşadığı evin çatısında ölü bulundu.

Olay, Yazıhan ilçesine bağlı Durucasu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 22 yaşındaki D.A.’dan bir süre haber alamayan yakınları evin çatısına çıktığında genç kızı iple asılı buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağrılırken, ekipler tarafından yapılan incelemelerde D.A.’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Genç kızın cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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