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Malatya’da 2 bin 200 kök kenevir ele geçirildi
SAKSILARA DİKİLMİŞ KAÇAK KENEVİRİN SICAKTAN ETKİLENMEMESİ İÇİN ÇEVRESİNE SERİNLETİCİ KONULDUĞU GÖRÜLDÜ.
Asayiş 24.08.2020, 10:04
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Malatya’da saksılara ve hazine arazisine ekilmiş 2 bin 200 kök kenevir ele geçirildi. Olayla ilgili iki zanlı yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Malatya’nın Hekimhan ilçesi Güzelyurt Mahallesi’nde kaçak kenevir ekildiği bilgisi alındı. Jandarma görevlilerinin çalışması sonucu bir evin bölümünde ve hazine arazisine kaçak ekilmiş toplam 2 bin 200 kök kenevir ele geçirildi. Evin bölümünde saksılara dikilmiş kaçak kenevirin sıcaktan etkilenmemesi için serinletici konulduğu görüldü.
Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
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