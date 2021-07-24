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Malatya’da 2 ayrı trafik kazası: 14 yaralı

Malatya’da meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 14 kişi yaralandı.

Asayiş 24.07.2021, 21:00
Malatya’da 2 ayrı trafik kazası: 14 yaralı
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Malatya’da meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 14 kişi yaralandı.

İlk kaza, Pütürge ilçesine bağlı Yaygın Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 44 AH 113 plakalı Ford marka minibüs kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Ters dönen araçta bulunan 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılardan 5’i Turgut Özal Tıp Merkezi’ne diğer 3 yaralı ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Battalgazi ilçesine bağlı Hacıhaliloğluçiftliği Mahallesi’nde meydana gelen ikinci trafik kazasında ise yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı.

Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Her iki kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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