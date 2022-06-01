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Malatya’da 12 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Malatya’da polis ekiplerince yapılan 2 ayrı operasyonda 745 gram metamfetamin ile 11 kilo 800 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Asayiş 01.06.2022, 11:10
Malatya’da 12 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Malatya’da polis ekiplerince yapılan 2 ayrı operasyonda 745 gram metamfetamin ile 11 kilo 800 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Malatya’da polis ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen 2 ayrı operasyonda 1 şahsın ikametinde yapılan aramada çocuk bezlerine gizlenmiş vaziyette 745,90 gram metamfetamin maddesi ile Kale uygulama noktasında durdurulan otobüste yapılan aramada 11 kilo 800 gram esrar maddesi ele geçirildi. Ekipler tarafından kontroller esnasından durdurulan bir başka otobüste yapılan aramada ise bin 130 paket gümrük kaçağı tütün mamulü ele geçirildi.

Bir kişinin tutuklandığı olaylarla ilgili başlatılan tahkikatların sürdüğü kaydedildi.

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