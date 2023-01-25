Malatya yolcu otobüsünde can pazarı: Otobüsün göle düştüğü anlar kamerada

Malatya’da sürücünün kontrolünde çıkan belediye yolcu otobüsü baraj gölüne uçtu. Yaşanan can pazarında otobüste bulunan yolcular çevredeki vatandaşlar tarafından camlar kırılarak kurtarılırken, yaralanan 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Malatya’nın Battalgazi ilçesi Karakaya Baraj Gölünde bulunan Atabey Feribot İskelesinde yaşanan olayda iddiaya göre bölgeye sefer yapan Malatya Büyükşehir Belediyesi şirketi olan MOTAŞ’a ait halk otobüsü içerisinde yolcular varken kontrolünden çıkarak Karakaya Baraj gölüne uçtu.

Göle düştükten sonra seferden dönen feribota suyun içinde çarpan otobüste bulunan yolcuları kurtarmak için adeta can pazarı yalandı. Bölgede bulunan vatandaşlar hemen feribottan otobüsün üzerine çıkarak havalandırma kapakları ve kırdıkları camlardan içerideki yolcuları çıkarmaya başladılar. Yaşanan bu can pazarı amatör cep telefonu kameralarına da yansırken bölgeye gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekipleri de hemen çalışma başlattı.

Otobüste yaklaşık 10 yolcu kurtarılırken, kaza sonucu yaralanan 3 kişi ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi ve jandarma ekibi de yönlendirilirken, dalgıçlar otobüste başka yolcu olup olmadığını belirlemek için uzun süre çalışma yaptı.

Kazaya tanık olan vatandaşlar, otobüsün manevra yaptıktan sonra hakimiyetini kaybederek suya düştüğünü ve sonrasında herkesin otobüsteki yolcuları kurtarmak için büyük mücadele verdiğini söylerken kaza sonrası bölgeye gelen Battalgazi Kaymakamı Erkan Savar ile Belediye Başkanı Osman Güder’de çalışmaları yakından takip etti.

Otobüsün sudan çıkarılması için çalışma başlatılırken, jandarma da kazayla ilgili inceleme başlattı.