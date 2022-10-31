Malatya yine sallandı: Battalgazi ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Alınan bilgilere göre AFAD, saat 21.34’te meydana gelen ve büyüklüğünü 4,1 olarak açıkladığı depremin yer yüzeyinin 11.27 kilometre altındaki tabakada olduğunu duyurdu. Korkuya neden olan depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.