Malatya ve Hatay'da art arda depremler!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), “Malatya'da meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki artçı depremin ardından olumsuz durum bulunmamaktadır” şeklinde açıklamada bulundu.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 04.34'te meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki artçı depremin ardından AFAD olumsuz durum bulunmadığını açıkladı. AFAD, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Malatya ilimizin Pütürge ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki artçı deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız” ifadelerini kullandı.

Hatay'da sallandı

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Hatay'ın Hassa ilçesinde saat 05.23'te 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.