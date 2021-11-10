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Malatya Valisi Baruş’tan çöken bina açıklaması: "Yapılan incelemelerde bina hasarsız görünüyordu"
Malatya Valisi Baruş’tan çöken bina açıklaması: "Yapılan incelemelerde bina hasarsız görünüyordu"
Asayiş 10.11.2021, 11:24
Malatya Valisi Baruş’tan çöken bina açıklaması: "Yapılan incelemelerde bina hasarsız görünüyordu"
- "21 kişi olduğu bilgisini aldık. 8 vatandaşımız kendi çabalarıyla kurtuluyor. 13 vatandaşımız yaralı olarak kurtarıldı"
- "Hastanede tedavileri süren 5 vatandaşımız var"
- "Zemin kattaki tadilat için soruşturma başlatıldı"
- "Buna sebep olanlar için adaletimiz gerekeni yapacaktır"