Malatya Valisi Baruş’tan çöken bina açıklaması: "Yapılan incelemelerde bina hasarsız görünüyordu"

- "21 kişi olduğu bilgisini aldık. 8 vatandaşımız kendi çabalarıyla kurtuluyor. 13 vatandaşımız yaralı olarak kurtarıldı"

- "Hastanede tedavileri süren 5 vatandaşımız var"

- "Zemin kattaki tadilat için soruşturma başlatıldı"

- "Buna sebep olanlar için adaletimiz gerekeni yapacaktır"