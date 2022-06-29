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Malatya 4.5 büyüklüğünde depremle sarsıldı
Malatya’nın Hekimhan ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Asayiş 29.06.2022, 22:46
Malatya’nın Hekimhan ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Malatya’nın Hekimhan ilçesinde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) saat 22.04’te 4.5 büyüklüğünde olduğunu açıkladığı depremin yerin 15 kilometre derinliğinde meydana geldiği kaydedildi.