Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından mal ve hizmet satmak suretiyle halkı rahatsız eden şahıslara ve dilencilere yönelik uygulama gerçekleştirildi ve 476 kişiye idari işlem yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından huzurun ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cami, hastane, terminal, gar, park, bahçe gibi kamu yerlerinde düzeni bozabilecek şahıslara yönelik eş zamanlı olarak “Mal ve Hizmet Satmak Suretiyle Halkı Rahatsız Eden Şahıslara ve Dilencilere Yönelik Uygulama” yapıldı.

Ülke genelinde 11 bin 11 kara, 8’i deniz ve 2’si hava aracı olmak üzere toplam 11 bin 21 ekip, 131 dedektör köpek ve 36 bin 752 personelin katılımı ile yapılan uygulama sonucunda; 421 aranan şahıs yakalandı, 52 kişi gözaltına alındı, 113 şahsa adli işlem yapıldı. 21 kişiye fuhuştan,197 şahsa dilencilikten, 14 kişiye mal ve hizmet satmak suretiyle rahatsız etmekten, 244 şahsa diğer kabahatlerden olmak üzere toplam 476 kişiye idari işlem yapıldı. Toplam 236 bin 790 TL idari para cezası kesildi. 123 bin 419 araç kontrol edildi, 2 bin 619 araca idari para cezası uygulandı, 387 araç trafikten men edildi, 27 aranan araç yakalandı, 1 milyon 931 bin 603 TL trafik cezası uygulandı. 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği, 4 adet kurusıkı tabanca, 11 adet mermi/av tüfeği kartuşu, 6 adet kesici/delici alet ile muhtelif miktarda uyuşturucu ve 151 paket kaçak sigara ele geçirildi.