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Makineye sıkışan işçi hayatını kaybetti

İzmir’in Torbalı ilçesinde, çalıştığı fabrikada iş kazası geçiren 23 yaşındaki genç işçi, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Asayiş 13.07.2022, 12:43
Makineye sıkışan işçi hayatını kaybetti

İzmir’in Torbalı ilçesinde, çalıştığı fabrikada iş kazası geçiren 23 yaşındaki genç işçi, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Korkunç kaza dün Torbalı’ya bağlı Subaşı Mahallesi’ndeki bir seramik fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikada işçi olarak çalışan ve Tireli olduğu öğrenilen işçi Murat Can Günay (23), kendini fabrikada bulunan bir makineye kaptırdı. Durumu fark eden çalışma arkadaşları makineyi hemen durdurdu ve durum sağlık ekiplerine bildirildi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç işçi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtulamadı.

Evli ve bir çocuk babası Murat Can Günay’ın henüz 1 ay önce baba olduğu öğrenilirken genç adamın ölümü yakınlarını üzüntüye boğdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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